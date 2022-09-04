بنيامين نتنياهو يعين المؤثر كلوجهفت مستشارا خاصا لحملته الانتخابية

عين زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، المستشار السياسي الاستراتيجي موشيه كلوجهفت، مُستشارًا خاصًا لحملته الانتخابية، لتكون هذه هي ثاني مرة يتعامل فيها مع رئيس الوزراء السابق.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن كلوجهافت أصبح معروفا في انتخابات عامي 2013 و2015 عندما عمل مستشارًا استراتيجيًا لحزب البيت اليهودي والذي حقق وقتها رقمًا قياسيًا بحصوله على 12 مقعدًا. وعمل كذلك مستشارا لوزارتي التعليم والقضاء.

وأدار كلوجهافت ثلاث حملات انتخابية لرئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، والحملة الانتخابية الأولى لوزيرة الداخلية أيليت شاكيد.

وكانت مجلة "فوربس" اختارت كلوجهفت واحدًا ضمن الـ 100 شاب الأكثر تأثيرًا في المجتمع الإسرائيلي.