إيسترن كومباني يعلن تعيين خالد إينو مديرا فنيًا للفريق

أعلن نادي إيسترن كومباني الرياضي برئاسة نصر عبدالعزيز عن تعيين جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بقيادة خالد إينو ومعه التشكيل الجديد للجهاز الذى تم الإعلان عنه اليوم، الإثنين، لخلافة خالد عبدالعظيم المدير الفني السابق الذى رحل عن منصبه.

وأعلنت إدارة إيسترن عن التعاقد مع الجهاز الجديد لمدة موسم، بدءًا من الموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية (الممتاز ب) بمجموعة القاهرة.

كما ان النادي قام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من المهندس نصر عبدالعزيز ، رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة المهندس خالد عباس، ومدير الكرة الكابتن باسم عادل".

وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات إيسترن كومباني في الصعود في الصعود لدوري المحترفين."