موسكو تعين وزيرة نمساوية سابقة مقيمة في روسيا سفيرة للتوعية بشأن النمور

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عينت روسيا وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل /59 عاما/، التي استضافت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زفافها، سفيرة النوايا الحسنة للتوعية بالحفاظ على النمور.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية الرسمية اليوم الثلاثاء بأن كنايسل، المقيمة في روسيا، ستركز بصفة خاصة على حماية فصيلة من النمور تعرف باسم" آمور"، وكانت منتشرة في سيبيريا وتشهد حاليا تناقصا في أعدادها.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن سيرجي أراميليف، المدير العام لمركز "نمور آمور" في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، قوله إن كنايسل ستساعد المركز في الشؤون الدولية.

وشغلت كنايسل منصب وزيرة الخارجية النمساوية بين عامي 2017 و 2019.

ورقصت كنايسل مع بوتين في حفل زفافها في النمسا عام 2018، وهي الخطوة التي أثارت انتقادا دوليا.

وأعربت كنايسل في حزيران/ يونيو أثناء المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبرج عن سرورها بالحصول على فرصة جديدة للإقامة والعمل في روسيا.

يشار إلى أن نمر آمور، المعروف أيضا باسم النمر السيبيري، هو أكبر السنوريات المفترسة في العالم.