تشن السلطات الألمانية حاليا حملة مداهمات ضد عصابة تهريب بشر في خمس ولايات ألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم الأربعاء إن الحملة تشمل إجمالا تفتيش 19 منشأة في ولايات تورينجن وبادن-فورتمبرج وشليزفيج-هولشتاين وشمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا-أنهالت. وأوضح المتحدث أن الحملة تتركز في مدينة ينا بولاية تورينجن.

وذكر المتحدث أنه تم تنفيذ أوامر اعتقال بحق ثلاثة سوريين وعراقيين اثنين، موضحا أن التحقيقات تستهدف إجمالا 18 مشتبها بهم.

وبحسب البيانات، يُشتبه في أن العصابة هربت ما لا يقل عن 140 شخصا عبر طريق غرب البلقان إلى ألمانيا خلال عامي 2023 و2024.

ووفقا للبيانات، تم استخدام شاحنات صغيرة في عمليات التهريب، وإيواء الأفراد الذين تم تهريبهم في البداية من منزل في ينا. وبحسب المتحدث، فقد تم استخدام ما يسمى بـ"الحوالة المصرفية" للدفع لأفراد العصابة. وفي نظام الدفع غير الرسمي هذا، يتم تحويل النقد من خلال وسطاء.

وتعقب المحققون العصابة بعد أن تم إيقاف شاحنات عدة مرات على طريق غرب البلقان. وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية إن الصورة الكبيرة اتضحت بعد ذلك من هذه الحالات الفردية.

ويتولى مكتب المدعي العام في جيرا التحقيق.

وعلى وجه التحديد، قامت الشرطة بتفتيش عقارات في ينا وزوندرسهاوزن ونوردهاوزن وباد زولتسا في ولاية تورينجن، وفي لوبيك بولاية شليزفيج-هولشتاين، وفايهينجن آن دير إنس في ولاية بادن-فورتمبرج، وكريفيلد في شمال الراين-ويستفاليا، وتسايتس في ولاية سكسونيا-أنهالت.