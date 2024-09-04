الكاتب يوسف القعيد ضيف صالون أوبرا دمنهور احتفالا بالعيد القومي للبحيرة



تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى الفكري، في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، صالون ثقافي يستضيف الكاتب الكبير يوسف القعيد، ويديره الكاتب كامل مصطفى رحومة، وذلك في السابعة مساء الإثنين ٩ سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور، في إطار الفعاليات التنويرية للثقافة المصرية.

وكان الكاتب والروائى يوسف القعيد، وُلد بمحافظة البحيرة في أبريل عام ١٩٤٤، وتخرج في معهد المعلمين، ثم التحق بالقوات المسلحة عام ١٩٦٥، شارك في حرب الاستنزاف التي بدأت في عام ١٩٦٩، وحرب أكتوبر ١٩٧٣ وظل بالقوات المسلحة حتى عام ١٩٧٤.

عمل بمجال الصحافة محررًا أدبيًا بمجلة المصور التابعة لدار الهلال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس تحرير المجلة في عام ٢٠٠٠، كما كان مقررا للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة بدءا من نوفمبر ٢٠١٧.

واهتم يوسف القعيد، بالتعبير عن المحيط القروي المصري وما يتصل به من قضايا وأعراف، كما أنه يعتبر من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ الذي ربطته به علاقة متينة،له العديد من المؤلفات التى تنوعت ما بين الروايات والمجموعات القصصية والمقالات وأدب الرحلات وحولت بعض أعماله إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية.

حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة ٢٠٠٨، وحازت روايته «الحرب في بر مصر» المرتبة الرابعة ضمن أفضل مائة رواية عربية وقد تم تكريمه مؤخراً فى مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ٣٢ لإسهاماته الثقافية البارزة.