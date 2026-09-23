اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز للمرة الأولى، في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت رودريجيز في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، إنها بحثت مع ترامب سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والأمن.

كما شكرت الإدارة الأمريكية على دعمها عقب الزلازل التي ضربت بلادها، وأعربت عن امتنانها لواشنطن لدعمها عملية "إعادة دمج فنزويلا في المحافل والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف".

ويعد اللقاء أول اتصال مباشر بين ترامب ورودريجيز منذ احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال التدخل العسكري الأمريكي في 3 يناير الماضي.

وحضر الاجتماع المغلق من الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

وكان من أبرز خطوات التقارب الأخيرة بين واشنطن وكاراكاس اتفاق للطاقة أُعلن عنه في أغسطس الماضي، وينص على منح الولايات المتحدة امتيازات لمدة 100 عام لاستغلال 17 حقلا نفطيا في فنزويلا، تشمل احتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 65 مليار برميل.