الأهلي يحدد موعد إنضمام أشرف داري للتدريبات

طلب الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من المغربي الدولي أشرف داري، الانضمام لتدريبات الفريق يوم 10 سبتمبر الجاري، بعد إنتهاء إرتباطاته الرسمية مع منتخب بلاده الذي سيخوض مباراتين خلال التوقف الدولي الحالي.

ومن النقرر أن يخوض المنتخب المغربي مبارتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، الأولى أمام الجابون على ملعب أدرار فى مدينة أغادير، والثانية ستكون ضد ليسوتو يوم 9 من نفس الشهر.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، مشاركة داري في التدريبات الجماعية حتى يتمكن من التعود على أجواء الفريق بعدما حالت الظروف من مشاركتة بعد توقيعه على عقود الإنضمام للأهلي بسبب إنضمامه لمعسكر منتخب المغرب.

ويشارك داري مع منتخب بلاده الذي يبحث عن مواصلة فترته الزاهية، عندما يخوض غمار التصفيات ضمن المجموعة الثانية، ويفتتحها بمواجهة ضيفه الغابوني الجمعة على ملعب «أدرار» في مدينة أكادير.

وعزز مدرب «أسود الأطلس» وليد الركراكي تشكيلته بأسماء شابة من المنتخب الأولمبي الحاصل على برونزية أولمبياد باريس، مثل زكريا الواحيدي وبلال الخنوس وأمير ريتشاردسون، إضافة إلى أدم أزنو، فضلا عن نجومه الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي ونصير مزراوي وسفيان أمرابط وبراهيم دياس وحكيم زياش ويوسف النصيري والهداف سفيان رحيمي بجانب نجم الدفاع أشرف داري المنضم حديثًا للأهلي .