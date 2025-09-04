هيئة بريطانية: بلاغ عن استهداف سفينة شمال غرب الحديدة اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة بمقذوف مجهول سقط في البحر الأحمر قربها على بعد 178 ميلا بحريا شمال غرب مدينة الحديدة اليمنية.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس: "لقد تلقينا تقريرا عن وقوع حادث على بُعد 178 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة (غرب)، حيث شوهد مقذوف مجهول يسقط في البحر على بُعد مسافة من سفينة (لم تحدد هويتها)".

وأوضحت أن "قبطان السفينة أفاد أيضا بوجود تداخل إلكتروني شديد في المنطقة".

كما أبلغ القبطان، وفق الهيئة، أن السفينة وطاقمها بخير ويتجهون إلى ميناء وصولهم التالي "لم تحدده".

ولم تشر الهيئة إلى الجهة التي نفذت الهجوم، فضلًا عن عدم إعلان أي جهة مسئوليتها عن الحادثة.

وقالت إن السلطات "لم تحددها" "تجري تحقيقات في الحادثة"، داعية السفن العابرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب".

وأعلنت الهيئة البريطانية ذاتها، في بيان الأحد، أنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة بمقذوف مجهول في البحر الأحمر على بُعد 40 ميلًا بحريًا جنوب غرب مدينة ينبع السعودية.

وأوضحت أن "قبطان سفينة "لم تحدد هويتها" أبلغ عن تناثر لـ"شظايا" صاروخ مجهول المصدر بالقرب من سفينته، وسماع دوي "انفجار" قوي"، دون وقوع أضرار.

وخلال الأشهر الماضية انخفض معدل مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر على يد الحوثيين، لكن الحوادث الأخيرة تشير إلى احتمال عودتها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأكيد الجماعة استمرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر "لحين إنهائها حرب الإبادة بقطاع غزة".

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات كما يستهدفون السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ويقولون إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.