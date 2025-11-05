جلعاد أردان: فوز زهران ممداني بانتخابات نيويورك يوم أسود لمحبي إسرائيل

وصف مندوب تل أبيب السابق لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، فوز المرشح المسلم للحزب الديمقراطي الأمريكي زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك، بأنه "يوم أسود على محبي إسرائيل".

وفي تصريح لقناة 14 الإسرائيلية، اتهم أردان الأربعاء، ممداني بـ"معاداة السامية"، زاعما أنه "فاز في الانتخابات رغم خطابه المعادي لإسرائيل، وهذا مؤشر خطر كبير علينا جميعا في المستقبل".

وأعرب أردان عن حزنه لانتخاب ممداني، قائلا: "هذا يوم أسود للولايات المتحدة الأمريكية، وليهود نيويورك، ولكل من يحب إسرائيل".

يذكر أن الحزب الديمقراطي الأمريكي حقق انتصارات في 4 منافسات رئيسية، شملت رئاسة بلدية نيويورك وانتخابات حكام ولايتي نيوجيرسي وفرجينيا، إضافة إلى الاستفتاء في ولاية كاليفورنيا.

وأصبح ممداني أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، بحصوله على 50.4% من الأصوات، وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية.

وفي انتخابات حكام الولايات، فاز مرشح الحزب الديمقراطي ميكي شيريل بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي بعد حصوله على 56% من الأصوات، متقدما على منافسه الجمهوري جاك تشاتاريلي الذي حصل على 43.4%، والمدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما فازت مرشحة الحزب الديمقراطي أبيجيل سبانبِرجر في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا، بعد حصولها على 56.9% من الأصوات، بينما حصلت المرشحة الجمهورية وينسوم إيرل-سيرز على 42.9%.