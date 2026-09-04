استمرار كسح المياه الناتجة عن تسريب خط الطرد بمحطة صرف أم القرى بضواحي بورسعيد

تابع اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، ومحمد الشناوي رئيس حي الضواحي، أعمال كسح المياه الناتجة عن تسريب بخط الطرد الخاص بمحطة صرف أم القرى.

ويواصل حي الضواحي، أعمال كسح المياه والتعامل مع آثار التسريب بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه يتم رصدها بنطاق المنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة التعامل مع آثار التسريب والدفع بالمعدات اللازمة لكسح تجمعات المياه مع استمرار المتابعة الميدانية للموقف لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بما يضمن الحفاظ على انتظام الحركة وتيسير المرور للمواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي متابعة الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والتعامل مع أي تداعيات ناتجة عن التسريب، حفاظا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة بالمنطقة.