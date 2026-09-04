محافظ المنيا: التوسع في إقامة معارض أهلا مدارس بتخفيضات 30%

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أنه جاري التوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» بمختلف المراكز والقرى، لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية والتموينية الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، كما شدد على قيام مديرية التموين والغرفة التجارية بالمتابعة اليومية لضمان جودة المعروضات والتأكد من تطبيق التخفيضات الفعلية، بما يحقق استفادة حقيقية للمواطنين مع قرب انطلاق العام الدراسي .

ومن جانبه أعلن حلمي الزهيري، مدير تموين المنيا، خريطة افتتاح معارض «أهلا مدارس»، والتي تشمل معارض رئيسية بمدن المحافظة التسع، والوحدات المحلية القروية، وأخرى فرعية بالقرى بهدف تقديم التسهيلات للطلاب وأولياء الأمور في شراء المستلزمات المدرسية، مؤكدا أن التخفيضات تصل لـ30% لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب وأولياء الأمور.

وأعلن الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، افتتاح معرض عملاق بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، لتوفير المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة .

كما أعلن عويس قاسم الغريانى رئيس مركز سمالوط، افتتاح 3 معارض «أهلا مدارس»، لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، والمقامة بالإدارة الزراعية بحى شمال المدينة، ومعرض نور التوحيد لبيع الزى المدرسى بشارع التجارة، ومعرض مكتبة جمعة بشارع الجلاء بالتعاون مع إدارة تموين سمالوط .

وكشف محمود أحمد حسين، وسيد إبراهيم، من أهالي المحافظة، عن طرح المستلزمات المدرسية بأسعار تتراوح ما بين 200 و1500 جنيه للحقيبة المدرسية، والكشكول بين 40 و125 جنيها، والكراسة بين 5 و10 جنيهات، والألوان بين 5 و20 جنيها، والبراية بين 5 و30 جنيها.

فيما أعلنت الغرفة التجارية برئاسة أحمد راضي، افتتاح معارض «أهلا مدارس»، بالتنسيق مع التموين وبعض رجال الأعمال والأحزاب السياسية لتوفير مستلزمات المدارس للأسر.