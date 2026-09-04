 تعليم بني سويف تفتح باب التقديم الورقي للصف الأول الثانوي الفني للمتخلفين عن التقديم الإلكتروني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعليم بني سويف تفتح باب التقديم الورقي للصف الأول الثانوي الفني للمتخلفين عن التقديم الإلكتروني

حازم الخولي
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 1:03 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 1:03 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، فتح باب التقدم ورقيا للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2026/2027، وذلك للتيسير وإتاحة الفرصة للطلاب الذين تخلفوا عن التقديم الإلكتروني خلال المراحل السابقة.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، أن التقديم يشمل كل أنواع التعليم الفني: الصناعي، الزراعي، التجاري، وذلك بنظام العام والعامين والثلاث سنوات، بالمدارس التي لم تصل إلى المستهدف، وطبقًا للكثافات المسموح بها، حيث تقرر بدء التقديم اعتبارا من غد السبت 5 سبتمبر الجاري وحتى الثلاثاء 8 من نفس الشهر.

وأكدت المديرية أن فتح باب التقديم يأتي في إطار حرصها على إتاحة الفرصة أمام الطلاب المستوفين للشروط، وتيسير إجراءات التحاقهم بالتعليم الفني، بما يحقق مصلحة الطلاب ويلبي احتياجاتهم التعليمية.


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