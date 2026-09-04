أفراد حاملة الطائرات لينكولن يتدفقون إلى شوارع مدينة تايلاندية

تدفقت الحافلات التي تحمل أفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس إبراهام لينكولن" إلى مدينة باتايا المنتجع الساحلي في تايلاند يوم الخميس، في إطار زيارة ميناء بعد انتشار طويل في الشرق الأوسط.

وكانت لينكون تدعم الحرب الأمريكية ضد إيران، وتضمن انتشارها فترة متواصلة قياسية في البحر بلغت أكثر من 260 يوما. وأثار انتشارها الطويل مخاوف الشهر الماضي بشأن تدهور الصحة النفسية بين أفراد الطاقم فضلا عن نقص الإمدادات الغذائية الرئيسية على متنها.

وقللت البحرية من أهمية أي مشاكل، وعلق الرئيس دونالد ترامب بأن الانتشار لم يكن "طويلا بما فيه الكفاية على الإطلاق".

وانتشرت السفينة لمدة إجمالية بلغت 286 يوما، وفقا للسفارة الأمريكية في بانكوك. وكانت فترة تواجدها المتواصلة الإجمالية في البحر قبل وصول يوم الأربعاء إلى محافظة تشونبوري 264 يوما.

ومن المتوقع أن تغادر السفينة تايلاند نهاية هذا الأسبوع وتواصل رحلة عودتها إلى الولايات المتحدة.

وبعد الترجل من الحافلات، محملين بالأمتعة، قال العديد من أفراد الخدمة العسكرية لوكالة أسوشيتد برس (ا ب) إنهم متحمسون للتواجد في تايلاند.

وتجمع الباعة والوكلاء السياحيون خارج فندق هارد روك، وهو نقطة الاستلام والتنزيل المحددة للقوات القادمة من لينكولن، الراسية بالقرب من ميناء لايم تشابانج.