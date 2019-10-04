 التحالف العربي: سقوط صاروخين حوثيين في صعدة أطلقا من العاصمة صنعاء - بوابة الشروق
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التحالف العربي: سقوط صاروخين حوثيين في صعدة أطلقا من العاصمة صنعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 2:56 م | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 2:56 م

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي اليوم الجمعة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخين بالستيين من محافظة (صنعاء)، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).
وقال المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المليشيا الحوثية مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.


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