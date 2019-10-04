أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته خوض مباراته ضد منتخب فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم بمدينة رام الله في فلسطين وذلك تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته خوض مباراته ضد منتخب فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم بمدينة رام الله في فلسطين وذلك تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته خوض مباراته ضد منتخب فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم بمدينة رام الله في فلسطين وذلك تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني.