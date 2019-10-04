 السلطات الفرنسية تحيل ملف الهجوم على مركز شرطة على نيابة مكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
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السلطات الفرنسية تحيل ملف الهجوم على مركز شرطة على نيابة مكافحة الإرهاب


نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 8:39 م | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 8:39 م

احالت السلطات الفرنسية ملف الهجوم على مركز الشرطة في باريس على نيابة مكافحة الإرهاب.

وتتواصل التحقيقات حول دوافع و ملابسات الهجوم بسكين داخل مقر الشرطة بباريس والذي خلّف أربعة قتلى ومصابا بجروح خطيرة.

وأفادت السلطات الفرنسية، بأن المهاجم الذي قتل على الفور، كان موظفا في مقر الشرطة لمدة 16 عاما ومساعدا في قسم تكنولوجيا المعلومات بمقر الشرطة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح مدعي عام العاصمة الفرنسية باريس ريمي هيتز للصحفيين أن امرأة وثلاثة رجال قتلوا في الهجوم، مضيفا أن الشرطة فتشت منزل المهاجم وأن ممثلي الادعاء بجهاز مكافحة الإرهاب يقيمون الموقف.

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