التشكيل الرسمي لسموحة أمام إنبي

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أعلن حسام حسن المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي والتي ستُقام مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى. : الهانى سليمان .

خط الدفاع : شريف رضا ، محمد كوفي ، محمود عزت ، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط : أحمد جمال ، ناصر ماهر ، يوسف ديوب ، فوزي الحناوي

خط الهجوم : رونالد وانجا ، حسام حسن

يتواجد على دكة البدلاء كلا من : عمر صلاح ، إسلام الفار ، أحمد حسن مكى ، محمد نادى ، كريم يحيى ، محمد الترهونى ، محمد حليمو .