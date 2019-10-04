«قضايا الدولة» تبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

بعث رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد ذكي، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر العظيم.

وقال نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي المستشار سامح سيد، في بيان اليوم /الجمعة/ - إن رئيس الهيئة وأعضاء المجس الأعلى للهيئة وجميع المستشارين بعثوا ببرقية التهنئة إلى القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة، مقدمين التهنئة لرجال القوات المسلحة المصرية لما يبذلوه من دمائهم وأرواحهم دفاعًا عن الوطن سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها وجيشها الباسل من شرور أعدائها ويديم النصر لمصر، على كل من تسول له نفسه أن ينال من أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد البيان ضرورة التسمك بروح أكتوبر للعبور بمصر نحو تحقيق النصر والتقدم والازدهار في كل المجالات وأنه لا مجال للتهاون أو التراخي في العمل في وقت يحتاج فيه الوطن العزيز للتضحية والتعاون بين جميع المواطنين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري العظيم من تنمية ورخاء وأمن وأمان واستقرار.