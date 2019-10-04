أبدى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ثقته في أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيطلب من فرانك لامبارد اشراك جيرو في مباريات البلوز إذا ظل الأخير متمسك بعدم تواجد كانتي رفقة المنتخب.

وقال ديشامب في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "الانتقال من ناد لآخر ليس سهلا، في أتلتيكو مدريد كان الفريق يدور حوله، لكنه لم يختر الراحة، فهو يعلم ذلك".

وأضاف مدرب الديوك "أنطوان يكتشف نفسه مع فريق لديه فكر وعادات مختلفة، لقد انضم إلى ناد كبير، ويلعب في مركز مختلف مقارنة بما يؤديه من مهام مع منتخب فرنسا".

وأشار "جريزمان لديه جهد وفير، ولكن مركزه في برشلونة بالتأكيد يجعله أقل تأثيرا مما كان عليه في أتلتيكو".

وأوضح "ولكن جريزمان سيفعل كل ما في وسعه لإثبات جدارته وحجز مكانه في الفريق، الأمر يحتاج لوقت، ولست قلقا بشأن أنطوان".

واستطرد: "لقد طلب مني لامبارد عدم ضم نجولو كانتي في التوقف الدولي الماضي، إذا استمر الأمر بنفس الطريقة سوف أطلب منه بلطف أن يُشرك أوليفييه جيرو في المباريات".

وتابع عن مهاجمه "لا أريد التقليل مما يقدمه جيرو رفقة المنتخب، يقدم أداء جيد للغاية دون ذكر أنه ثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب، رغم ذلك آمل أن يتحسن الموقف".

وواصل "بعيدا عن كفائته معنا، هو يقضي فترة يشارك في عدد دقائق أقل، لكن الأمر غير جيد بدنيا ولن يصل إلى أفضل مستوى".

وتطرق ديشامب للحديث عن كيليان مبابي الذي تم استدعائه "لقد عاد بعد الإصابة، لن يكون هناك مخاطرة برغم من قوة المباراتين".

وأتم "لديه مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وسوف نرى إذا كان في حالة جيدة، لكنه قد لا يشارك في المواجهتين معنا".