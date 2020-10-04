أبو الغيط: إسرائيل عرضت على حافظ الأسد التفاوض بشأن الجولان ولكنهم اختلفوا بسبب مئات من الأمتار

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل ضمت الجولان السوري المحتل عام 1981 بقرار أحادي.

وأضاف «أبو الغيط» خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الجانب الإسرائيلي عرض على الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، التفاوض بشأن الجولان المحتل مرة أخرى خلال عامي 1998، و1999، مشيرًا إلى أنهم اختلفوا على عدة مئات من الأمتار.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنه لا قيمة لضم إسرائيل للأراضي حتى ولو بعد 100 عام، طالما لم تعترف فلسطين أو سوريا بتلك الخطوات، بحسب تعبيره.