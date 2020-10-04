أبو الغيط: الإدارة الأمريكية تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط فيما يخص القضية الفلسطينية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن دولة الاحتلال هي دولة باغية تتحرك بما يسمى الزحف الهادئ المستمر للاستيلاء على الأرض.

وأضاف «أبو الغيط» خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الإدارة الأمريكية الحالية أعطت لإسرائيل مشروع حل وقرارات تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، قائلا إن العرب حاولوا من خلال العمل المسلح الذي لم يؤت بنتائجه، بحسب تعبيره.

وتابع: «أنا مش مخضوض على القضية الفلسطينية»، موضحا أن 5 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وغزة، إضافة إلى نحو مليون و800 ألف في إسرائيل، وعلى الجانب الآخر ما يقرب من 6 ملايين يهودي في إسرائيل.

وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه من المتوقع أن يزداد عدد الفلسطينيين في مقابل عدد أقل من الإسرائيليين داخل الأراضي المحتلة مستقبلًا.

ولفت إلى أن الفلسطينيين لديهم أعلى نسبة حاصلي دكتوراه وتعليم عالي في الأمة العربية كلها مقارنة بأعداد السكان، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا التنازل عن حقوقهم في الدولة أو الأرض على الإطلاق.