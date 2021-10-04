اعتقال 7 دواعش جنوب الموصل

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، سبعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ناحية القيارة جنوب الموصل.



ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن مصدر في شرطة نينوي، قوله، إن القوات الأمنية اعتقلت عناصر داعش في قرية اللازكة بمنطقة القيارة، وفق معلومات استخبارية.



ومن جهة أخرى، قتل رياضي عراقي وأصيب اثنان آخران في هجوم لداعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى عقب استهداف أحد القناصين من داعش مجموعة من الرياضيين في ساعة متاخرة من الليلة الماضية أثناء تسلمهم تجهيزات رياضية في ملعب بضواحي قضاء المقدادية.