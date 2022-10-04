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العراق: ﻿عناصر ضالة اندست وسط المتظاهرين واشتبكت مع الأمن

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 6:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 6:29 ص

أعلنت السلطات الأمنية في العراق قيام عناصر وصفتهم بالـ"ضالة" اندست وسط المتظاهرين السلميين وقامت بالاشتباك مع قوات الأمن العراقية في محافظة ذي قار جنوبي العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" مساء اليوم عن بيان سلطات الأمن العراقية "أن مجموعة مخربة خارجة عن القانون اندست وسط جموع المتظاهرين أقدمت على حرق كرفانات لمبنى مجلس محافظة ذي قار" .. مشيرة إلى أن "القوات الأمنية تبذل جهودا كبيرة لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، بعيدا عن العناصر المخربة الخارجة عن القانون".
وأضاف البيان أن من وصفهم "بالعناصر الضالة" أقدمت على حرق كرفانات تابعة لمبنى مجلس المحافظة وتدمير وحرق الممتلكات العامة وهذا الأمر مرفوض ويعاقب عليه القانون .. مجددة الدعوة لجميع المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرات، "وعدم السماح للمندسين بالتواجد داخل التظاهرات والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة" .

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