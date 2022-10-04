الدنمارك تسجل 2884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

سجلت الدنمارك 2884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و349 ألفا و47 إصابة، والوفيات إلى 7136.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و198 ألفا و790 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.