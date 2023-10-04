إنجاز تاريخي للنصيري في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه أمام آيندهوفن

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بات الدولي المغربي يوسف النصيري، لاعب فريق إشبيلية، الهداف المغربي التاريخي لمنافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفًا أمام آيندهوفن بالأمس الثلاثاء.

وعزز النصيري رصيده من الأهداف في دوري الأبطال ووصل للهدف التاسع في مباراة فريقه إشبيلية، أمام آيندهوفن الهولندي خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-2، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتصدر النصيري قائمة الهدافين المغاربة في أهم منافسة أوروبية للأندية بتسعة أهداف، متفوقا على كل من حكيم زياش ومروان الشماخ اللذين سجلا 8 أهداف.

وتمكن النصيري من تسجيل الأهداف التسعة خلال 16 مباراة خاضها مع الفريق الأندلسي في دوري أبطال أوروبا خلال أربعة مواسم متتالية.