حارس ليفربول السابق: لا أستبعد رحيل صلاح للدوري السعودي

يعتقد براد فريدل، حارس مرمى ليفربول السابق، أن فرص انتقال محمد صلاح، نجم الريدز، للدوري السعودي كبيرة للغاية.

رفض ليفربول عرضًا ضخمًا من اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية للتعاقد مع محمد صلاح حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" أن العرض السعودي وصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني، لكن الريدز تمسك باستمرار نجمه وأنه ليس للبيع.

تحدث براد فريدل عن إمكانية رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" قائلًا:" لا أستبعد أي شئ من هذا القبيل".

أضاف:" يجب أن نضع في اعتبارنا أن جميع اللاعبين في جميع الأندية يتقدمون في السن في مرحلة ما، والعمر لا يهم كثيرًا في المملكة العربية السعودية في هذه اللحظة من الزمن".

تابع:" سيأتي وقت لرحيل صلاح، وسيعرف يورجن كلوب والعاملين ذلك، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالشؤون المالية المرتبطة به أيضًا، لذا لن أتفاجئ برؤية ذلك يحدث في المستقبل على الإطلاق".

وعما إذا كان فريدل سيصنف محمد صلاح ضمن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، أجاب:" بالتأكيد صلاح ضمن أفضل اللاعبين في البريميرليج".

أشار:" أعتقد أن بعض الناس قد لا يضعونه في هذا التصنيف بسبب الفترة التي قضاها في تشيلسي، لكن كان ذلك وقتًا مختلفًا في حياته المهنية، لقد رحل ثم عاد، وكان رائعًا للغاية".

أوضح حارس ليفربول السابق:" لكي يتم اعتبارك لاعبًا عظيمًا في الدوري الإنجليزي يجب أن تتمتع بالاستمرارية، عليك أن تفعل ذلك طوال الوقت، ولكن عليك أيضًا أن تكون أحد اللاعبين الذين يجبرون الخصم على التكيف أمامك نظرًا لمدى روعتك والجودة التي تتمتع بها، وصلاح يفي بكل هذه المتطلبات".

أتم:" لا يمكنك أن تدخل مباراة ضد ليفربول وتفكر أنك ستتمكن من التعامل مع صلاح، عليك الانتباه بشكل خاص لإمكاناته".

ينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بحلول فترة الانتقالات الصيفية 2025، وتحوم الشكوك حول استمراريه الدولي المصري مع الريدز بنهاية الموسم الجاري، في ظل العروض السعودية المغرية التي تنهال عليه.