 فتح أغلب مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج - بوابة الشروق
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فتح أغلب مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 2:35 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 2:35 م

بدأ أفراد الجاليات التونسية في الخارج، صباح اليوم الجمعة، التوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت أغلب مكاتب الاقتراع البالغ عددها أكثر من 400 أبوابها في 59 بلدا، فيما سيفتح آخر مكتب في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية ظهر اليوم عند الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.

ويحق لأكثر من 640 ألف ناخب مسجل الاقتراع من بين حوالي مليون و 800 ألف تونسي يعيش في الخارج أغلبهم في الدول الأوروبية.

وتستمر عملية الاقتراع حتى يوم الأحد 6 أكتوبر تاريخ انطلاق الاقتراع داخل تونس.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية، مع زهير المغزاوي رئيس "حركة الشعب" الممثلة في البرلمان والعياشي زمال رئيس "حركة عازمون" والموقوف في السجن منذ أكثر من شهر في قضايا انتخابية تتعلق بافتعال تزكيات من الناخبين.

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