أكد محمد رمضان، المدير الرياضي ومدير الكرة في النادي الأهلي أنه لا صحة للأنباء التي تتردد حول قيامه بإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للفريق الأول.

وقال محمد رمضان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "ليس صحيحًا ما يتردد حول قيامي بإصدار قرارات في الساعات الماضية، سأقوم بإجراء عدة تعديلات على اللائحة ثم أتحدث مع اللاعبين وأتناقش معهم قبل تطبيقها".

وأضاف: "جلوسي على مقاعد البدلاء في المباريات؟ في البداية سأكون متوجدًا على مقاعد البدلاء، لكن بمرور الوقت وبعد إقرار النظام والعمل به وجودي على مقاعد البدلاء لن يكون مهما وقتها".

وتابع: "أي لاعب يأتي للنادي الأهلي من نادٍ آخر يشعر بالفارق الكبير مع كامل احترامي لجميع الأندية الأخرى، وهذا حدث معي أنا شخصيًا عندما كنت لاعبًا".

وأتم محمد رمضان تصريحاته قائلًا: "فريق الأهلي يحتاج التدعيم في مركزين أو 3 مراكز وإن شاء الله نتعاقد مع اللاعبين المطلوبين قبل غلق باب القيد".