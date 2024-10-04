عادل حمودة: أحمد زكي كان يزور الطبيب النفسي بعد كل عمل يقدمه

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، تفاصيل كتابه الجديد "في صحة أحمد زكي.. مشواري معه من أول لقطة إلى آخر لحظة"، المقرر طرحه قريبا في الأسواق، وذلك في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة .ON

وأوضح حمودة، أن حياة أحمد زكي مليئة بالصخب والحكايات والانفعالات والهوس بالفن، مشيرا إلى أن "النمر الأسود" كان يندمج في التمثيل إلى درجة المرض النفسي، فشعر بعدم وضوح في الرؤية حين قدم دور طه حسين، في مسلسل "الأيام"، وأصيب بالقولون العصبي بعد فيلم "زوجة رجل مهم".

وتابع: "أحمد زكي كان يصاب بالشخصية التي يقدمها إلى حد المرض.. لدرجة أنه كان يزور الطبيب النفسي بعد كل عمل يقدمه".

وفيما يتعلق بحياته العاطفية، أشار عادل حمودة إلى أن أحمد زكي أحب هالة فؤاد حبا شديدا، وهي كذلك، لدرجة أنها قبلت بالشرط الصعب الذي طلبه منها بترك التمثيل والتفرغ للأسرة، لذلك حين عادت للتمثيل لاحقا اعتبر ذلك بمثابة تخلي منها عنه.

وأضاف "حمودة" أن هناك قصة حب جمعت أحمد زكي بفنانة شهيرة، كانت قد ساعدته في بداياته الفنية، وكان هناك مشروع زواج بالفعل، لكنها لم تكتمل لنفس الأسباب التي جعلته ينفصل عن هالة فؤاد، قائلا: "كل اللي أقدر أقوله إن أحمد زكي كان شخص محافظ جدا في عائلته.. ويكره الندية".