تيم والز يتعهد بإشراك المسلمين في الإدارة المقبلة إذا فازت هاريس

وعد تيم والز المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيسة المسلمين الأميركيين، الخميس، بدور متناسب في الإدارة إذا فاز مع المرشحة الرئاسية ونائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس بالانتخابات، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون جاهدين لاستعادة دعم المسلمين الذي ضعف بسبب مساندة الولايات المتحدة لإسرائيل.

ويسعى والز وهاريس إلى خطب ود الناخبين المسلمين الغاضبين من الدعم القوي الذي قدمته إدارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل خلال حربها المستمرة منذ عام في غزة.

وتعهدت هاريس بمواصلة تقديم الدعم لإسرائيل مع التأكيد على سعيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو الموقف نفسه الذي أكد عليه والز، أمس الخميس، إلى جانب تعهده بدور للمسلمين.

وقال والز، حاكم ولاية مينيسوتا، خلال اجتماع عبر الإنترنت نظمته منظمة "إمجيج أكشن" المدافعة عن حقوق المسلمين الأمريكيين والتي أعلنت في الآونة الأخيرة دعمها لهاريس إن "نائبة الرئيس هاريس وأنا ملتزمان... بأن يواصل البيت الأبيض التنديد بجميع أشكال المشاعر المعادية للإسلام والعرب التي يقودها دونالد ترمب، والأهم من ذلك، الالتزام بأن المسلمين سوف يشاركون في هذه الإدارة ويخدمون جنباً إلى جنب".

ومن المتوقع أن تكون الانتخابات التي ستجري في الخامس من نوفمبر المقبل بين هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب متقاربة، خصوصاً في الولايات المتأرجحة مثل ميشيحان التي تضم عدداً كبيراً من المسلمين الأمريكيين.

وعلى الرغم من أن منظمة «إمجيج» قد أعلنت دعمها لهاريس، فقد حثَّت جماعات مسلمة أخرى أنصارها على عدم دعمها في الانتخابات، خصوصاً بعد أن رفض الديمقراطيون طلبات لإتاحة فرصة لمتحدث فلسطيني خلال مؤتمر الحزب في أغسطس الماضي

ولم تطرح هاريس أي اختلافات جوهرية في السياسة الخاصة بإسرائيل عن تلك التي يتبعها بايدن.