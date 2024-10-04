رئيس جامعة المنيا يجتمع بالهيكل الأكاديمي لجامعة المنيا الأهلية لمتابعة انتظام الدراسة وبرامج الجامعة

عقد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اجتماعًا مع الهيكل الأكاديمي للجامعة الأهلية، بحضور الدكتور أبو هشيمة السيد، نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشؤون الأكاديمية، وعمداء كليات الجامعة الأهلية، وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في العملية التعليمية بالفصل الدراسي الأول، بمقر الجامعة بمدينة المنيا الجديدة.

هدف الاجتماع إلى الاطمئنان على انتظام الدراسة بكليات وبرامج الجامعة الأهلية، والتعرف على المتطلبات اللازمة لتقديم تعليم مُتميز للطلاب الملتحقين بها، مع التركيز على تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والجودة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة على ضرورة استمرار جامعة المنيا الأهلية في أداء عملها بأفضل صورة ممكنة، تماشيًا مع خطتها ورؤيتها التي وضعت منذ إطلاقها، حتى تعمل بكامل طاقتها.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي لتحقيق أهداف الجامعة في مواجهة التحديات التكنولوجية المتسارعة، وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به لثقافة جامعات الجيل الرابع.

وأشار الدكتور فرحات إلى أهمية سرعة إعلان الجداول الدراسية للطلاب، وإعداد الجداول الدراسية لأعضاء هيئة التدريس بناءً على نظام الساعات المعتمدة وفقًا للوائح الكليات، كما أكد جاهزية المعامل وإعداد متطلباتها الشاملة لضمان جودة التعليم المُقدم.

كما وجه بتيسير متطلبات واحتياجات الطلاب، مع ضمان وجود المُرشد الأكاديمي بكل كلية لمساعدتهم والرد على استفساراتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة الأنشطة الطلابية من خلال مكاتب رعاية الطلاب، بهدف صقل مهارات الطلاب وتنفيذ فعاليات متنوعة تلبي ميولهم ورغباتهم، مما يُسهم في بناء شخصيتهم الجامعية.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة المنيا الأهلية تضم كليات مثل: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية فارم D)، والهندسة (برنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية)، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلاج الطبيعي، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان.