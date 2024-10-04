كيف تتنوع ترسانة إيران الصاروخية؟

أطلقت إيران ما يزيد على مئتي صاروخ على إسرائيل، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، بينما فرضت إسرائيل حالة الطوارئ من الدرجة الثانية في تل أبيب والقدس والوسط.

وأعلنت إيران أن الضربات جاءت ردًا على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية، القيادي في حركة حماس بغزة، وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان.

هل تمتلك إيران صواريخ نووية؟



تساؤلات حول امتلاك إيران صواريخ نووية أشارت إليها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، حيث ذكرت أن البرنامج النووي الإيراني متقدم، لكنه يفتقر إلى القدرة على إنتاج الأسلحة النووية، في حين وصفت إسرائيل بأنها "قوة نووية غير معلنة". ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن إيران وصفت صاروخ "فاتح" بأنه قادر على الوصول إلى سرعة 15 ماخ، أي 15 ضعف سرعة الصوت. ومع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن إيران لا تمتلك صواريخ تفوق سرعة الصوت، وإن الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل ليست قابلة للمناورة، وذكر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية كانت "فعالة".

من أين تأتي إيران بالصواريخ؟



قالت "رابطة الحد من الأسلحة" إن برنامج الصواريخ الإيراني يعتمد إلى حد كبير على تصميمات كورية شمالية وروسية، واستفاد من مساعدة صينية.

ما هي صواريخ إيران في التسليح؟



1. صاروخ "سجيل"

يعتبر من الصواريخ الإيرانية التي أعلنت عنها، ويستطيع قطع أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة بمدى يصل إلى 2500 كيلومتر.



2. صواريخ "خيبر" و"الحاج قاسم"

يصل مدى صاروخ "خيبر" إلى ألفي كيلومتر، بينما يبلغ مدى صاروخ "الحاج قاسم" 1400 كيلومتر، ويحمل اسم قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد قبل 4 سنوات.

صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى



تقول رابطة الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن، إن الصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة ومتوسطة المدى تشمل "شهاب 1" الذي يقدر مداه بنحو 300 كيلومتر، و"شهاب 3" (800-1000 كيلومتر)، و"ذو الفقار" (700 كيلومتر)، و"عماد 1" الجاري تطويره (يصل مداه إلى ألفي كيلومتر)، وأيضًا "سجيل" الجاري تطويره بمدى (1500-2500 كيلومتر).

أول صاروخ باليستي فرط صوتي



في يونيو الماضي، ذكرت وكالة "إرنا" أن إيران أزاحت الستار عن أول صاروخ باليستي فرط صوتي من إنتاجها، ويمكن لهذه الصواريخ الانطلاق بسرعات تزيد بخمس مرات على الأقل على سرعة الصوت وفي مسارات معقدة مما يجعل من الصعب اعتراضها، حسبما نقلته "العربية".



لدى إيران كذلك صواريخ كروز مثل صواريخ "كيه.إتش-55" التي تطلق من الجو، وهي قادرة على حمل رؤوس نووية ويبلغ مداها ثلاثة آلاف كيلومتر، وصواريخ حديثة مضادة للسفن بمدى 300 كيلومتر، قادرة على حمل رأس حربية تزن ألف كيلوجرام.