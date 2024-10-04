كاف يعلن رسميا تصنيف الأندية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، قبل سحب قرعة دور المجموعات المقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر الجاريز
المستويات الكاملة لقرعة دوري أبطال أفريقيا:
المستوى الأول: الأهلي، الترجي التونسي، صنداونز الجنوب أفريقي، مازيمبي الكونغولي.
المستوى الثاني: بيراميدز، شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، يانج أفريكانز التنزاني.
المستوى الثالث: الهلال السوداني، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ساجرادا الأنجولي، الجيش الملكي المغربي.
المستوى الرابع: مولودية الجزائر، مينياما يونيون الكونغولي، دجوليبا المالي، ستاد أبيدجان الإيفواري.
تصنيف الأندية في بطولة الكونفدرالية 2024
الكونفدرالية:
المستوى الأول: الزمالك، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، اتحاد العاصمة الجزائري.
المستوى الثاني: أسيك ميموزا الإيفواري، الملعب المالي، المصري البورسعيدي، الصفاقسي التونسي.
المستوى الثالث: إنييمبا النيجيري، جراف السنغالي.
المستوى الرابع: لواندا الأنجولي، برافوز الأنجولي، النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، أورابا يونايتد البوتسواني، بلاك بولز الموزمبيقي، نادي ستيلان بوش الجنوب إفريقي.