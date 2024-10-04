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كاف يعلن رسميا تصنيف الأندية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد جلال
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 8:47 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 8:47 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، قبل سحب قرعة دور المجموعات المقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر الجاريز

المستويات الكاملة لقرعة دوري أبطال أفريقيا:

المستوى الأول: الأهلي، الترجي التونسي، صنداونز الجنوب أفريقي، مازيمبي الكونغولي.

المستوى الثاني: بيراميدز، شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، يانج أفريكانز التنزاني.

المستوى الثالث: الهلال السوداني، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ساجرادا الأنجولي، الجيش الملكي المغربي.

المستوى الرابع: مولودية الجزائر، مينياما يونيون الكونغولي، دجوليبا المالي، ستاد أبيدجان الإيفواري.

تصنيف الأندية في بطولة الكونفدرالية 2024

الكونفدرالية:

المستوى الأول: الزمالك، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، اتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثاني: أسيك ميموزا الإيفواري، الملعب المالي، المصري البورسعيدي، الصفاقسي التونسي.

المستوى الثالث: إنييمبا النيجيري، جراف السنغالي.

المستوى الرابع: لواندا الأنجولي، برافوز الأنجولي، النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، أورابا يونايتد البوتسواني، بلاك بولز الموزمبيقي، نادي ستيلان بوش الجنوب إفريقي.


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