أردوغان: حماس أظهرت استعدادها للسلام ونقوم بنقل ناشطي أسطول الصمود العالمي إلى تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن حكومته تقوم بنقل ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لدى إسرائيل إلى تركيا.

وحول اتصالاته الدبلوماسية بشأن فلسطين، أفاد أردوغان، خلال مشاركته في فعالية لافتتاح مشاريع ووضع حجر الأساس لمشاريع في إسطنبول، بأن هدف تركيا هو "تمكين الأشقاء في غزة من الوصول إلى الهدوء والسلام والأمان بأقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف: "نبذل جهودا حثيثة لوقف الإبادة الجماعية في غزة وسخّرنا كافة إمكاناتنا لهذا الغرض انطلاقا من المساعدات الإنسانية إلى الدبلوماسية".

وأوضح الرئيس التركي أنه نقل معاناة أطفال غزة إلى أجندة العالم عبر عرض صورهم في الأمم المتحدة، كما ناقش هذه القضية بالتفصيل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع: "قضية غزة تصدرت مباحثاتي الهاتفية مع السيد ترامب، ونرحب برد حركة حماس على خطة ترامب للسلام".

ونوه أردوغان بأن حماس أظهرت مرة أخرى استعدادها للسلام، و"بهذا يكون المجال قد فُتح أمام فرصة السلام الدائم في منطقتنا".

وأكد على أنه إذا تصرفت جميع الأطراف بمسؤولية فمن الممكن وقف نزيف الدماء وإحلال السلام في غزة.

وتابع قائلا: "سنواصل القيام بكل ما يلزم كي لا يموت إنسان بريء آخر، ولأجل زرع البسمة في وجوه أطفال غزة".

وشدد على ضرورة وقف إسرائيل هجماتها فورا، وعدم السماح بتلاشي آمال السلام.