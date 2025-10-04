أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته مع غزل المحلة مساء اليوم السبت، متقدما بنتيجة 1-0، في اللقاء المقام على استاد هيئة قناة السويس ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد خسارة القمة ضد الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة.

وتقدم الزمالك بهدف دون رد في الشوط الأول سجله أحمد ربيع في الدقيقة 40 بعدما استقبل كرة رأسية أرسلها المغربي محمود بنتايج سكنت الشباك، ويعد هذا الهدف الأول له بقميص الفريق الأبيض بعدما انتقل إليه في الصيف الماضي قادما من البنك الأهلي.

وغاب ربيع عن المشاركة مع الزمالك في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي عانى منها لفترة طويلة.

وسيطر الزمالك على معظم أوقات المباراة لكن لم ينجح في التسجيل إلا أحمد ربيع فقط.

ويرغب الزمالك في استعادة صدارة بطولة الدوري المصري التي احتلها المصري البورسعيدي بعدما انتصر على البنك الأهلي أمس الجمعة في الدوري.