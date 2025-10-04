النحاس: المباريات بعد القمة «رخمة» وعانينا من الإرهاق أمام كهرباء الإسماعيلية

علق عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للأهلي، على فوز الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية، رغم صعوبة المباراة على حد وصفه.

حقق النادي الأهلي انتصارًا جديدًا في بطولة الدوري، على حساب مستضيفه نادي كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-4، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عماد النحاس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «المباريات قبل وبعد القمة تكون "رخمة" لتفادي الإصابات والغيابات، انتصار رابع على التوالي، الفوز 4-2 نتيجة جيدة، عانينا من الإرهاق».

وأضاف: «اطمأن الجهاز الفني على العائدين من الإصابات، وأبارك للاعبين، ونتمنى أن نبارك للمنتخب على تأهله لكأس العالم.. أمامنا 10 أيام خلال الفترة التوقف الدولي، وحسب عدد اللاعبين المنضمين للمنتخبات، نستكمل بهم التدريبات».

وأوضح: «ياسر إبراهيم ليس مصابًا، بل كان يعاني من "دوخة.. دوار" أثناء الإحماء، وسألناه وقال سأكمل، وقررنا إراحته بعد التقدم بهدفين».

وتابع: «الإصابات العضلية؟ الشحات غريبة أن يصاب أثناء تنفيذ ركلة حرة، ولكن هذا قدر، هناك أمور لن أتحدث فيها، لست طبيبًا.. وقد يكون بكى لأنه كان يأمل الانضمام للمنتخب».

وأردف: «نأمل أن نستغل فترة التوقف في استعادة المصابين، جراديشار تدرب معنا أمس، ولكن وحدة تدريبية واحدة لا تكفي لإشراكه في المباراة، والأصعب أنه بعد فترة التوقف الدولي تنتظرنا رحلة سفر طويلة إلى بوروندي».

وأتم: «عودة الكهربا في النتيجة 3-2 يحسب لمدربه رضا شحاتة، كما أن المسؤولية تقع على اللاعبين بسبب الاسترخاء بعد التقدم، فالأمر لا علاقة لها بتغييرات أو الجهاز الفني».

بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده للنقطة 18، متساويًا في صدارة جدول الترتيب مع المصري البورسعيدي والزمالك، علمًا بأن الأهلي لعب مباراة أقل من الفريقين، فيما يتجمد رصيد نادي كهرباء الإسماعيلية عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.