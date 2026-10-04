الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على مطار ميكيلي في تيجراي

استعادت القوات الفيدرالية الإثيوبية السيطرة على مطار مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي الشمالي، بحسب ما أفاد به سكان في المدينة تحدثوا لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) يوم السبت، في تراجع للسيطرة التي فرضها مقاتلو تيجراي وأدت إلى تعليق الرحلات الجوية التجارية الشهر الماضي.

ولم يتضح على الفور التوقيت الدقيق لاستعادة القوات الفيدرالية لمطار ألولا أبا نيجا. وقد رفض الأشخاص الذين قدموا هذه المعلومات الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام في ظل حالة عدم اليقين بشأن الجهة التي تسيطر على المدينة.

وأدى الانقطاع المستمر لشبكات الإنترنت والهواتف المحولة إلى صعوبة الجمع والتحقق من المعلومات الواردة من تيجراي. وظلت تفاصيل انتقال السيطرة على المطار، بما في ذلك ما إذا كانت قد وقعت اشتباكات هناك، غير واضحة.

وقال جنرال إثيوبي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته،: "الجيش يسيطر بالكامل على المطار. هذا ما يمكنني تأكيده".

ولم تصدر الحكومة الإثيوبية ولا جبهة تحرير شعب تيجراي بيانا رسميا بشأن السيطرة على المطار. ولم يكن واضحاً من الذي يسيطر على ميكيلي نفسها. وقال متعاون لـ(أ ب) في المدينة إن السكان يخشون عمليات النهب وسط حالة عدم اليقين.

وقالت جلالي جيتاتشو بيرو، محللة الشؤون الإثيوبية في منظمة "إيه سي إل إي دي" ، وهي مرصد عالمي مستقل يجمع البيانات ويحللها ويرسم الخرائط الخاصة بالنزاعات: "تشير تقارير عديدة إلى أن الحكومة والقوات الحليفة بدأت في السيطرة على عاصمة تيجراي".

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير.

ويأتي التغير المذكور في السيطرة في أعقاب التدهور الحاد في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا المجاورة. وأمرت إثيوبيا يوم الخميس 10 دبلوماسيين إريتريين بالمغادرة وأعلنت إغلاق سفارتها في إريتريا. وقالت إريتريا إنها ستقطع العلاقات الدبلوماسية.

واتهمت السلطات الإثيوبية إريتريا بدعم جبهة تحرير شعب تيجراي، وهو ادعاء نفته إريتريا.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم السبت إثيوبيا وإريتريا على إظهار ضبط النفس والعودة إلى المحادثات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت: "إن التوترات المتزايدة عبر الحدود بين إثيوبيا وإريتريا لديها القدرة على التأثير على المنطقة بـ أسرها. لا يمكن للقرن الأفريقي تحمل نزاع عسكري آخر وأزمة إنسانية. والنزاع يعرض التعاون الأمريكي المستمر بشأن المصالح المشتركة مع كلا البلدين للخطر".