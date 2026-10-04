لجنة فنية ببورسعيد لمتابعة أعمال رصف طريق ستالينجراد بحي المناخ والتأكد من مطابقتها للمواصفات

ترأس الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أعمال اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بمحور وطريق ستالينجراد بنطاق حي المناخ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة.

وضمت اللجنة ممثلي حي المناخ، ومديرية الطرق والنقل، وكلية الهندسة، ونقابة المهندسين، وجهاز تعمير بورسعيد، حيث قامت اللجنة بالمرور الميداني على موقع الأعمال ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الرصف على الطبيعة.

وتناولت أعمال اللجنة التأكد من مدى الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة في تنفيذ أعمال الرصف، ومراجعة مراحل التنفيذ وجودة الأعمال، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في تنفيذ المشروع.

وأكد نائب محافظ بورسعيد أهمية استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية خلال مختلف مراحل التنفيذ، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات فنية، بما يسهم في رفع كفاءة طريق ستالينجراد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.