في ضاحية مانهاتن وسط مدينة نيويورك، فوجئت قريبة الممثل الأمريكي براين تارانتينا بوجوده بدون حركة جالسا على الأريكة، وبعد اتصالها بالشرطة والإسعاف تبين أن فارق الحياة عن عمر ناهز الـ60 عاما، ووفقا لموقع TMZ أن بمجرد وصول رجال الشرطة والمسعفين اكتشفوا وجود "بودرة بيضاء" بالقرب من جثته مع اشتباه تناوله لجرعة من المخدرات.

وقال المتحدث باسم براين، إنه كان مريضا خلال الفترة الأخيرة، ودخل المستشفى حيث كان يعاني من بعض مشاكل بالقلب.

وتستعرض "الشروق" أبرز أعمال براين في التقرير التالي:

1- Summer of Sam

فيلم أمريكي عرض في صيف 1999 تدور أحداثه حول جرائم قتل متعددة تحدث بأحد الأحياء الأمريكي في أواخر السبعينات، وقدم براين تارانتينا شخصية "بوبي ديل فيوري" أحد السكان بالحي والفيلم من تأليف وإخراج سبايك لي.



The Marvelous Mrs. Maisel-2

من أعمال براين البارزة دور جاكي بمسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel" الذي عرض في 3 مواسم بداية من 2017 وحتى 2019 من إخراج دانيل باليندو، وقامت النجمة راشيل بوسهان بدور ميريام ميدج، وهى ربة منزل تبحث عن الشهرة من خلال محاولتها للعمل كممثلة كوميدية.

المسلسل حقق جائزة الجولدن جلوب كأفضل مسلسل كوميدي 2019، ونعي فريق عمل المسلسل براين بعد وفاته.



3- Jacob's Ladder

Jacob's Ladder" فيلم أمريكي عرض في 1990 للمخرج أدريان لين، تحكي أحداثه عن أحد المحاربين القدامى بحرب فيتنام يسمى بجاكوب، الذي يحزن لوفاة ابنته ويصاب بالاكتئاب ثم يبدأ سلسلة العلاج التي تعتمد على نسيان الماضي وتكوين ذكريات جديدة، وقام راين بدور دوج الى جانب الممثل الكبير توم روبينز.



4- the kitchen

آخر أعمال الراحل هي مشاركته بفيلم " the kitchen " الذي عرض أغسطس الماضي، وقدمه بجانب ممثلتين ميليسا ماكارثي وإليزابيث موس، الفيلم تأليف وإخراج أندريا بيرلوف.