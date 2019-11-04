الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين لتفادي الإصابة بنزلات البرد

حذّرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مما وصفته بالفرق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، مشيرة إلى وصوله إلى أكثر من عشر درجات.

وأوضحت -في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين- أن «هذا الفرق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى سبب رئيسي في إصابة الكثيرين بنزلات برد خلال هذه الأيام»، موجهة نصيحة إلى المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح؛ لتفادي الإصابة بنزلات البرد.

وأضافت أن «هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري»، مشيرة إلى أن «درجات الحرارة العظمى أعلى من المعدل الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام، بحوالي ثلاث درجات».

وحذّرت المواطنين من الشبورة المائية الكثيفة، وخاصة على الطرق الزراعية، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء واتباع تعليمات المرور.