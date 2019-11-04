انخفاض عملتي بيتكوين وريبل الرقميتين أمام الدولار على منصة بيتستامب للعملات المشفرة

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 6ر1 % في الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و171 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة الريبل الرقمية المشفرة انخفض بنسبة 7ر1 % إلى 29سنت، وهي حاليا أقل بنسبة 91% من أعلى سعر لها بلغته وهو 32ر3 دولار في 4 كانون ثان/يناير 2018. وانخفضت خلال العام الحالى بنسبة 16%.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين تسعة آلاف 107 دولار وتسعة آلاف و384 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 53% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.

وانخفضت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 8ر0% لتصل إلى 181 دولار.

وارتفعت عملة لايتكوين بنسبة 9ر0% لتصل إلى 58 دولار.