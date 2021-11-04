مصدر سوداني يكشف لـ«الشروق» تشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد

كشف مصدر سوداني رفيع المستوى لـ"الشروق" عن تشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد خلال ساعات.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات لـ"الشروق"، أن المجلس يتكون من نحو 14 شخصية قومية وليست حزبية، بحيث يكون المجلس ممثلاً عن السودان بأكمله.

وأوضح أن تشكيل مجلس السيادة الجديد من المقرر أن يتضمن ممثل عن "العاصمة الخرطوم، الولاية الشمالية، غرب كردفان، شرق السودان، ووسط السودان"، مرجحاً أن يكون ممثل منطقة وسط السودان "شخصية نسائية".

وتابع "هذا بجانب استمرار ممثلي الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق (سلام جوبا) أعضاء للمجلس، وهم (مالك عقار، الهادي إدريس، الطاهر حجر)".

كما سيضم المجلس في عضويته 5 من القادة العسكريين، وهم "الفريق أول شمس الدين كباشي، الفريق أول إبراهيم جابر، والفريق ياسر العطا، بجانب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان والذي سيتولي رئاسة المجلس، والفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة.

ورجح المصدر إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وذلك عقب إعلان تشكيل مجلس السيادة، مؤكداً أن الحكومة سيتم تشكيلها من شخصيات تكنوقراط وليست حزبية مطلقاً.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.