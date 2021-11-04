اتفقت بريطانيا وفرنسا على عقد مزيد من المحادثات الأسبوع المقبل لحل الخلاف بشأن حقوق الصيد الذي هدد بالتحول إلى حرب تجارية ما بعد بريكست.

وفي هذا الصدد، قال الناطق باسم الحكومة البريطانية إن الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ديفيد فروست التقى بسكرتير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون في باريس وبحث الخلاف بشأن حقوق الصيد بين البلدين.. حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم /الخميس/.

وناقش الجانبان عدة صعوبات ناجمة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما حدد الطرفان مواقفهما ومخاوفهما حول هذه الصعوبات.

هذا ومن المقرر أن يتوجه الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ديفيد فروست إلى بروكسل لإجراء محادثات مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش.