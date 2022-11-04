أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تبحث عقد قمة ثلاثية الشهر الجاري

بحثت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عقد قمة ثلاثية محتملة في منتصف نوفمبر الجاري، على هامش تجمعات دولية في جنوب شرق آسيا، طبقا لما ذكره مسؤولون بالحكومة اليابانية.

وتشير تقارير إلى أن الدول الثلاث تنسق لعقد قمة تظهر تضامنها ودعمها لردع ضد كوريا الشمالية، في أعقاب تصعيد غير مسبوق لعمليات إطلاق لصواريخ باليستية وتكهنات بشأن تجربة نووية سابعة كورية شمالية وشيكة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وستكون القمة الثلاثية المقترحة، إذا تم انعقادها، الأولى في حوالي خمسة أشهر، منذ أواخر يونيو الماضي، عندما عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي(ناتو).

ويعتزم زعماء الدول الثلاث زيارة كمبوديا لحضور اجتماعات متعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وإندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تعقد في منتصف نوفمبر.