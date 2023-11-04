رئيس وزراء اليابان: يجب العمل لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة

أعرب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم السبت، عن تصميمه على قيادة العالم صوب "التعاون وليس إلى الانقسام والمواجهة" في الوقت الذي تعهد فيه بتعزيز العلاقات مع الفلبين.

وأكد كيشيدا أيضا، في خطاب له في برلمان الفلبين، أهمية العمل لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، بينما طرح خطوطا عريضة لتوجه مستقبلي للتعاون بين اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقال كيشيدا، إنه لتجنب تقسيم المجتمع العالمي، الذي يواجه بالفعل تحديات معقدة، من الضروري بناء عالم سلمي ومستقر يمكن أن يعيش فيه الجميع بكرامة.

وذكر كيشيدا أن الخطة الجديدة تتضمن مبادئ أساسية يتعين على العالم أن يتمسك بها لعلاج القضايا العالمية، متعهدا بتعزيز الدعم للدول الأخرى من أجل السيطرة على الأمراض المعدية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ومن المقرر أن تستضيف اليابان قمة خاصة مع دول آسيان في طوكيو في الشهر المقبل، بمناسبة مرور 50 عاما على معاهدة صداقة.

والدول العشر الأعضاء في آسيان، هي "بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وتايلاند، وسنغافورة، وفيتنام".