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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعلن مهلة لنزوح الفلسطينيين عبر طريق سريع إلى جنوب غزة

وكالات
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 1:24 م | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 1:24 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيسمح للفلسطينيين باستخدام طريق سريع رئيسي في قطاع غزة، اليوم السبت، من أجل النزوح إلى جنوب القطاع.

وأضاف جيش الاحتلال، خلال منشور باللغة العربية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أنه "سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة (13:00) والساعة الرابعة (16:00) مساء، من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة. إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجهوا جنوبا"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك بينما يدخل العدوان الإسرائيلي يومه الـ29 على قطاع غزة، حيث واصلت طائرات الاحتلال غاراتها المكثفة على القطاع، واستهدفت مناطق عدة فيه.


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