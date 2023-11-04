الرئيس التركي لا يعتزم قطع العلاقات مع إسرائيل بعد تصريحاته عن نتنياهو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال.لقد محوناه وألقيناه جانبًا".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودة أردوغان من كازاخستان، عقب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية، أمس الجمعة، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ولفت الرئيس أردوغان، إلى أن "نتنياهو، هو المسئول الأول شخصيا" عن الهجمات على غزة، و"الداخل الإسرائيلي يشهد حاليا تصريحات مناهضة له".

وتابع: "نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقد دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية".

وقال "بعيدا عن ذلك، قطع العلاقات يجب ألا يحدث في الدبلوماسية الدولية. وبالتالي نحن نستغل كل سبل الدبلوماسية من خلال وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالين وغيرهما من الوزراء"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كان الرئيس التركي وصف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بالمذبحة، وأعلن إلغاء زيارة كان يعتزم القيام بها لإسرائيل.

وسحبت إسرائيل دبلوماسييها من تركيا، ردا على تصريحات أردوغان حول النزاع في قطاع غزة.