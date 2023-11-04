صحيفة أوكرانية تنفي زيارة زيلينسكي لإسرائيل

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية نقلا عن مصدر في الحكومة الأوكرانية، بأن المعلومات المتداولة حول زيارة رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي، المقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل غير صحيحة.

وقالت الصحيفة: «زيارة زيلينسكي إلى إسرائيل ليست مخططة الأسبوع المقبل.»

وكتبت وسائل إعلام قبل بضعة أسابيع، أن زيلينسكي كان يعتزم زيارة إسرائيل كدليل على التضامن مع تل أبيب ضد حماس في قطاع غزة، لكن تل أبيب رفضت ذلك، وأخبرته أن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

ومنذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاه غزة، انحازت أوكرانيا بالكامل إلى جانب إسرائيل.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل جش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 شهيدا وأكثر من 23500 جريح.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن المقاومة الفلسطينية أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.