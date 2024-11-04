تحذيرات من إعصار وعواصف استوائية متجهة نحو جامايكا وكايمان

أصدر المركز الوطني للأعاصير في ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية، تحذيرا من إعصار متجه نحو جزر كايمان وتحذيرا من عاصفة استوائية متجهة نحو جامايكا، مع توقع أن تشتد أعاصير في منطقة البحر الكاريبي هذا الأسبوع.

وقال المركز، في تحذيره الصادر في الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، إنه من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار في منطقة شمال غربي الكاريبي.

وأوضح المركز، أن العاصفة قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على كوبا وفلوريدا وربما الساحل الشمالي لخليج المكسيك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، كانت العاصفة تقع على بعد حوالي 275 ميلا (445 كيلومترا) جنوب كينجستون، بجامايكا، وحوالي 465 ميلا (745 كيلومترا) جنوب شرق جراند كايمان في جزر كايمان.

وقال المركز إن العاصفة، التي أطلق عليها مؤقتا اسم "الإعصار الاستوائي المحتمل الثامن عشر"، صاحبتها رياح مستدامة بسرعة قصوى بلغت 35 ميلا في الساعة (55 كيلومترا في الساعة) أثناء تحركها شمالا بسرعة 6 أميال في الساعة (9 كيلومترات في الساعة).