قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يشيد بالتجربة المصرية الفريدة، في الوقت الذي ينتقد فيه البعض بلادهم رغم ما حصلوا عليه من خيراتها.

ولفت خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الاثنين، إلى ما شهده المنتدى الحضري العالمي اليوم من إشادة دولية واسعة بالتجربة المصرية.

وتابع قائلا: «انظروا إلى جميع الكلمات اليوم في المنتدى كيف تتحدث عن مصر بمنتهى القوة والإيجابية، الأجانب بيتكلموا عن مصر بشكل إيجابي، وبعض المصريين اللي اتعلموا وأكلوا وشربوا وكل خير من خير مصر؛ يشتموها وعايزنها تقع، والعالم كله بيشيد بالتجربة المصرية الفريدة».

وأضاف أن مصر استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة رغم التحديات التي واجهتها، متابعا: «مفيش حد هيوقفنا ولن نعود للوراء، إحنا أخدنا القرار يوم 30 يونيو 2013؛ لن تعود الجماعة الإرهابية الخائنة، وكل يوم نتأكد من صحة القرار وتثبت لـ 107 ملايين خيانتها وتآمرها على البلد والشعب».

وشدد على ضرورة مواجهة الحملات التي تستهدف وتضرب الدولة والشعب، قائلا: «من يمشي مع جماعة الإخوان الإرهابية على طول الخط يبقى تصنيفه زيهم، ماقدرش أقول عليه في يوم من الأيام وطني؛ لأن الوطني بيحب بلده ويقف مع بلده صامد».